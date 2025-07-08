На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Черепахи способны испытывать чувства, выяснили ученые

Animal Cognition: черепахи могут испытывать чувства
true
true
true
close
Soloviova Liudmyla/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Линкольна впервые получили убедительные доказательства того, что красноногие черепахи (Chelonoidis carbonaria) способны испытывать устойчивые эмоциональные состояния — аналогично млекопитающим и птицам. Работа опубликована в журнале Animal Cognition.

Исследование было основано на так называемом «тесте когнитивного искажения» — методе, разработанном для оценки настроения у человека, но адаптированном и для животных. Он позволяет понять, как особь реагирует на неоднозначную ситуацию: с оптимизмом или пессимизмом. Позитивный настрой приводит к «оптимистичной» интерпретации, в то время как плохое настроение — к пессимистичной.

Ученые наблюдали за 15 черепахами, живущими в различных условиях. Выяснилось, что те, кто содержался в обогащенной среде (например, с разнообразными укрытиями и предметами), чаще принимали «оптимистичные» решения. Это свидетельствует о положительном эмоциональном фоне у животных. В дополнение, «оптимистичные» черепахи проявляли меньшую тревожность в новых ситуациях, например, при контакте с незнакомыми объектами.

«Это важное открытие, — отметила профессор Анна Уилкинсон, специалист по когнитивным способностям животных. — В последние годы рептилии становятся все более популярными в качестве домашних питомцев, и нам необходимо понимать, как условия содержания влияют на их эмоциональное состояние».

Ее коллега, профессор по поведению животных Оливер Бурман, добавил: «Мы доказали, что у рептилий есть настроение — долгосрочное эмоциональное состояние. Это означает, что они гораздо более чувствительные существа, чем мы привыкли думать. Наши представления о благополучии таких животных должны пересматриваться».

Результаты исследования также дают ценные подсказки для понимания эволюции эмоций. Если рептилии — группа, которая отделилась от предков млекопитающих и птиц сотни миллионов лет назад — способны переживать долгосрочные чувства, это означает, что эмоциональные состояния могут быть более древним и универсальным явлением в животном мире, чем предполагалось ранее.

Ранее ученые раскрыли тайну зарождения жизни на Земле с помощью микробов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами