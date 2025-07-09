У питонов обнаружили новый тип клеток, переваривающий кости

Исследователи из Университета Монпелье обнаружили ранее неизвестный тип клеток в кишечнике бирманских питонов, который позволяет змеям полностью переваривать кости своей добычи. Работа опубликована в журнале Journal of Experimental Biology (JEB).

В отличие от большинства хищников, которые избегают костей или выводят их непереваренными, многие змеи, включая питонов, заглатывают жертву целиком — вместе со скелетом. До сих пор было неизвестно, как их организм справляется с этим без опасного перенасыщения кальцием.

«Мы хотели понять, как питоны усваивают огромное количество кальция из костей, не допуская его избытка в крови», — объяснил руководитель исследования профессор Жан-Эрве Линьо.

Используя световую и электронную микроскопию, а также анализы крови и гормонов, ученые обнаружили особый тип клеток в кишечной стенке питонов. Эти клетки формируют особые полости, в которых накапливаются крупные частицы, богатые кальцием, фосфором и железом. Это указывает на их ключевую роль в расщеплении и контроле усвоения минеральных веществ из костей.

Новые клетки существенно отличаются от обычных клеток кишечника: они узкие, с короткими ворсинками и особой складкой на поверхности. При питании бескостной пищей (например, филе грызуна) такие частицы не образовывались. А при поедании целых грызунов или кальциево-дополненного рациона — образовывались в большом количестве. В фекалиях питонов при этом не находили остатков костей — скелет растворялся полностью.

Интересно, что эти клетки были обнаружены не только у питонов, но и у других видов змей и даже у ядовитых ящериц. Теперь ученые намерены проверить наличие таких клеток у других животных,имеющих схожий рацион. Например, у морских хищников и бородатого грифа — птицы, которая питается в основном костями.

Ранее ученые выяснили, что черепахи способны испытывать чувства.