Почему под влиянием незнакомцев из интернета дети идут на преступления, рассказал психолог

Под влиянием незнакомцев из интернета дети идут на преступления, потому что мошенники уверяют их в том, что они спасают жизни близких людей, рассказала «Газете.Ru» профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.

«Подростку предлагается выбор: либо, с одной стороны, жизнь твоих близких или твоя жизнь, а с другой стороны — всего лишь небольшое преступление. И согласитесь, в вашей картинке большой пожар — это действительно страшно. А в его картинке это банальный выбор между жизнью близких и каким-то действием, которое ему надо совершить. В этом случае подросток внутри себя позиционирует себя как спасителя. Он спасает свою семью или себя. Это совсем другая позиция», – объяснила специалист.

По словам психолога, не существует невовлекаемых людей, поэтому на удочку мошенников может попасть абсолютно любой человека, особенно подросток.

«Основная рекомендация — научить ребёнка не разговаривать с незнакомцами. Однако иногда они всё же вступают в контакт. Единственный способ предотвратить это — установить доверительные отношения с ребёнком, подкрепляя их многократными примерами и доказательствами. Если я как родитель говорю: «Скажи мне правду, и никаких санкций не будет», это не всегда убеждает. Если у ребёнка был опыт, когда он говорил правду и получал наказание, доверие не формируется. Важно создать атмосферу доверия, которая станет основой для профилактики», — отметила психолог.

Подростку, ребенку надо это регулярно повторять, подчеркивает специалист.

«Невозможно просто сказать или повторить что-то несколько раз и рассчитывать на результат. Это не сработает. Нужно повторять многократно, в разных ситуациях. В этом случае обучение происходит только через многократные повторения, без эмоциональных всплесков и запугивания. Если ребенка пугать санкциями, он еще больше замкнется» – заключила специалист.

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