В России придумали, как из песка сделать улучшенный аналог графена

Ученые ИТМО и Физико-технического института имени А.Ф.Иоффе разработали новый пористый материал, похожий на графен, на основе диоксида кремния (кварцевый песок). Материал перспективен для очистки газов и жидкостей от токсичных примесей и создания платформ для доставки лекарств. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИТМО.

Материал можно считать безопасным: он биосовместим и не вредит экологии, не горит, подходит для медицинских применений, и стабилен даже в экстремальных условиях (выдерживает воздействие кислот и высоких температур до 400°С по Цельсию), легко модифицируется под разные задачи и хорошо взаимодействует с водой, образуя стабильную водную суспензию.

Новый материал на основе диоксида кремния превосходит существующие оксидные аналоги и сопоставим по характеристикам с графеном: в частности, площадь его поверхности почти такая же — 2500 м² на грамм.

Создать материал удалось с помощью жидкостного химического синтеза: ученые на молекулярном уровне смешали органические и неорганические компоненты, а затем аккуратно удалили органику. В результате получилась очень пористая структура, похожая на ажурную сетку с тонкими стенками.

«Пока мы изготовили образцы материала весом в один грамм и планируем масштабировать производство для дальнейших экспериментов. В ближайшее время планируем передать материал коллегам, которые смогут исследовать его свойства для применений в медицине и фильтрации», — рассказал «Газете.Ru» один из авторов статьи, доктор физико-матических наук, профессор Нового физтеха ИТМО Михаил Рыбин.



Работа поддержана Минобрнауки и программой «Приоритет 2030».

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