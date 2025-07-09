Назван необычный способ защитить глаза от аллергии

Чтобы предотвратить возникновение аллергического конъюнктивита, нужно при выходе на улицу надевать солнцезащитные очки. Они не дадут попасть пыльце и другим аллергенам в глаза, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей.

Основные причины аллергического воспаления глаз — это попадание в них пыльцы растений, пыли, шерсти животных, также аллергию могут вызвать компоненты косметики или средств бытовой химии, неправильное использование контактных линз и растворов для них.

«Чтобы защитить глаза от аллергии, важно носить солнцезащитные очки на улице, так как они создают механический барьер для пыльцы. Старайтесь избегать контакта с аллергенами, особенно в ветреную погоду и утром, когда концентрация пыльцы достигает максимума. Промывайте глаза физраствором или искусственными слезами для удаления аллергенов. Не трите глаза руками, так как это может усилить воспаление. При выраженных симптомах обратитесь к врачу для подбора противоаллергических или противовоспалительных капель», — объяснила врач.

Аллергический конъюнктивит сопровождается покраснением глаз, зудом, слезотечением, чувством жжения и инородного тела. Эти симптомы могут быть не только выраженными, но и переходить в хроническую форму, приводя к риску осложнений, например, поражению роговицы и снижению зрения.

«Сегодня офтальмологи могут подобрать индивидуальную схему терапии, включая современные антигистаминные препараты и увлажняющие средства, которые помогают облегчить симптомы и снизить риск осложнений», — заключила специалист.

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