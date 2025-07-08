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Найден способ выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов

Neurology: белок p-tau217 помогает предсказать развитие болезни Альцгеймера
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Простой анализ крови на биомаркер p-tau217 может точно предсказать развитие болезни Альцгеймера даже на самых ранних этапах, когда у человека еще нет симптомов. К такому выводу пришли испанские ученые из Научно-исследовательского института Сант-Пау (IR Sant Pau). Результаты опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 731 человек с когнитивными нарушениями и без них. За состоянием здоровья добровольцев ученые наблюдали в среднем около 10 лет. Оказалось, что уровень белка p-tau217 в плазме крови позволяет не только выявить наличие болезни Альцгеймера, но и оценить скорость ее прогрессирования.

До сих пор для постановки диагноза использовали более сложные и дорогие методы: люмбальную пункцию (анализ спинномозговой жидкости) и ПЭТ-сканирование мозга. По словам ученых, анализ крови на p-tau217 является неинвазивной и доступной альтернативой, которую можно использовать как в клиниках, так и в масштабных научных исследованиях.

Р-tau217 представляет собой «токсичную» форму тау-белка, связанную с нейродегенерацией. Авторы подчеркивают, что уровень p-tau217 постепенно увеличивается с доклинических стадий деменции до выраженной болезни Альцгеймера.

Открытие особенно важно на фоне появления новых методов лечения болезни Альцгеймера — в частности, препаратов, замедляющих ее прогресс. Точный и доступный способ определить стадию болезни может помочь врачам принимать своевременные решения и подбирать персонализированную терапию.

Ранее были выявлены четыре пути развития болезни Альцгеймера.

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