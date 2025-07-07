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Выявлены четыре пути развития болезни Альцгеймера

EBioMedicine: болезнь Альцгеймера развивается по четырем различным сценариям
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Ученые из UCLA Health проанализировали медицинские данные почти 25 тысяч пациентов и пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера может развиваться по четырем различным сценариям. Работа опубликована в журнале EBioMedicine.

Исследователи выяснили, что заболевание часто не возникает внезапно из-за одного фактора, а формируется поэтапно, через цепочку состояний, которые предшествуют ухудшению когнитивных функций. Эти последовательности, как показал анализ, точнее предсказывают риск развития болезни, чем единичные диагнозы.

Один из наиболее частых сценариев начинается с психических расстройств, таких как депрессия или тревожность, и заканчивается деменцией. В других случаях болезнь берет начало с нарушений мозговой функции или легких когнитивных расстройств, постепенно переходящих в более серьезные формы. Также установлена связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском Альцгеймера — например, гипертония может предшествовать депрессивному эпизоду, что в свою очередь увеличивает вероятность развития деменции.

«Мы обнаружили, что последовательные траектории заболеваний лучше предсказывают риск Альцгеймера, чем отдельные состояния», — пояснил ведущий автор работы, аспирант UCLA Минчжоу Фу.

По словам доцента неврологии Тимоти Чанга, выявленные закономерности помогут врачам точнее определять группы риска, раньше выявлять болезнь и разрабатывать персонализированные меры профилактики.

Выводы были подтверждены на независимой выборке в рамках национального американского проекта All of Us, в который входят представители различных возрастных и этнических групп. Это свидетельствует о высокой надежности и универсальности полученных результатов.

Ранее была названа диета, улучшающая мозговое кровообращение.

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