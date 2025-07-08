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Названа ошибка, ведущая к размножению бактерий в постельном белье

Metro: летом заправлять постель нужно через 30-60 минут после пробуждения
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Летом не следует заправлять постель сразу после пробуждения — это может создать благоприятную среду для размножения грибков и пылевых клещей. Чтобы избежать роста их числа, с утра нужно дать постельному белью «подышать» 30-60 минут. Об этом рассказала терапевт и сомнолог Сита Шах в интервью изданию Metro.

По словам эксперта, за ночь на постельном белье скапливается пот и микроскопические частички кожи. В жару этот процесс протекает активнее из-за повышенного теплоотделения.

«Если сразу заправить кровать сразу после пробуждения, влага и тепло окажутся «заперты под одеялом». Это создаст идеальные условия для размножения микроорганизмов и аллергенов. С физиологической точки зрения замкнутая влажная среда особенно благоприятна для грибков и пылевых клещей», — объясняет Шах.

Пылевые клещи — микроскопические существа, которые питаются отмершими клетками кожи. Хотя они не кусаются и не присасываются к человеку, отходы их жизнедеятельности могут вызывать экзему, приступы астмы и другие аллергические реакции.

Чтобы избежать этого, врач советует на 30-60 минут откинуть одеяло или простыню к изножью кровати, открыть окна и проветрить комнату. Повторять такую гигиеническую процедуру рекомендуется каждое утро.

Также доктор Шах призывает использовать постельное белье из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Они лучше впитывают влагу и помогают телу охлаждаться во время сна. Стирать такое белье, по словам врача, следует не реже одного раза в неделю.

Ранее ученые раскрыли секрет выживания опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам.

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