Назван скрытый провокатор болезней сердца

Регулярное воздействие искусственного света в ночное время может значительно увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли британские ученые. Препринт исследования опубликован на портале medRxiv.

В исследовании приняли участие более 88 тысяч человек. Все добровольцы в течение недели носили специальные датчики на запястьях, фиксировавшие уровень освещения. Эти данные затем сопоставили с историей болезни испытуемых за последующие 9,5 года.

Выяснилось, что у людей, которые чаще подвергались воздействию яркого света ночью, был значительно повышен риск ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, аритмии и инсульта.

Связь между ночным освещением и болезнями сердца сохранялась даже после учета других факторов риска — уровня физической активности, качества питания и сна, наличия вредных привычек и генетических особенностей. При этом особенно выраженным негативный эффект оказался у женщин и людей младше среднего возраста.

Авторы исследования объясняют это нарушением циркадных ритмов — внутренних биологических часов, которые регулируют работу сердца, обмен веществ и гормональный фон. Яркий свет по ночам влияет на активность этих ритмов, вызывая сбои в системах организма. Исследователи рекомендуют по возможности исключать источники света в спальне и снижать яркость экранов и ламп в вечернее время.

Ранее головная боль оказалась связана с ожирением сердца.