Ученые «написали» биографию древнего египтянина по ДНК из одного зуба

Nature: историю жизни древнего египтянина написали по ДНК из одного зуба

Международная группа ученых впервые раскрыла детали образа жизни человека, жившего в Древнем Египте около 4500 лет назад — в эпоху строительства первых пирамид. Для этого они использовали ДНК, сохранившуюся на его зубе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Образец ДНК был извлечен из зуба мужчины, который нашли в поселении Нувейрат, примерно в 265 километрах от Каира. Останки обнаружили еще в 1902 году, но из-за технологических ограничений их удалось изучить только сейчас. Исследование заняло почти 40 лет.

Анализ показал, что около 80% генома египтянина соответствуют древним популяциям Северной Африки, а оставшиеся 20% — жителям Западной Азии. Это подтвердило археологические данные о ранних культурных и демографических связях Египта с регионами современного Ирака, Ирана и Иордании.

По состоянию костей и зубов удалось также восстановить детали биографии жителя Древнего Египта. Мужчина занимался тяжелым физическим трудом, связанным с гончарным производством. Однако его захоронение в керамическом сосуде указывало на высокий социальный статус. Ученые предполагают, что он был искусным мастером, который «поднялся» по социальной лестнице благодаря ремеслу.

Химический анализ подтвердил, что человек вырос на территории Египта и не прибыл туда из другого региона.

«Этот человек жил в ключевой период изменений в Древнем Египте, и его геном дает нам первое прямое свидетельство перемещений людей в то время», — отметил Понтус Скоглунд, руководитель лаборатории древней геномики Института Фрэнсиса Крика.

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение древнеегипетских останков поможет точнее проследить миграции населения и понять, как формировалась одна из первых цивилизаций мира.

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