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Ученые возобновили поиски внеземного разума

arXiv: поиск инопланетян возможен с помощью рентгена и нейтрино
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Исследователи из проекта Breakthrough Listen и Мичиганского университета предложили использовать высокоэнергетическую астрономию в поисках внеземных цивилизаций. По их мнению, мощные космические сигналы — гамма- и рентгеновское излучение, а также нейтрино — могут быть следами деятельности разумных существ. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Такие сигналы могут указывать на работу гигантских установок, использование ядерной энергии или даже строительство мегаструктур вроде сферы Дайсона. Ученые считают, что, если инопланетные технологии существуют, они могут оставлять именно такие «техносигнатуры».

Авторы предлагают подключить машинное обучение и анализ архивов рентгеновских наблюдений. Хотя специализированных телескопов пока нет, многие обсерватории уже фиксируют нужные данные, и их можно использовать.

Этот подход может стать важным шагом в развитии SETI — проекта поиска разумной жизни во Вселенной — после десятилетий безуспешных попыток уловить «традиционные» радиосигналы.

Ранее ученые заявили, что мобильные телефоны и Wi-Fi мешают работе спутников.

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