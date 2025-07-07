В России применили новый метод восстановления волос при облысении

В Сеченовском Университете применили новый метод лечения облысения посредством трансплантации взятых у пациента регенеративных клеток, способных запустить запустить процесс восстановления волос. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГМУ им. Сеченова.

Андрогенная алопеция – самое распространенное заболевание волос. По статистике в Европе оно беспокоит от 80% до 90% мужчин и до 50% женщин. Причина – повышенная чувствительность волосяного фолликула к андрогенам, то есть мужским гормонам, а именно к тестостерону. Волосяная луковица истощается, и ее жизненный цикл завершается быстрее обычного. В результате она «теряет» свой волос.

В рамках инновационной научной школы прикладной дерматологии в Клинике кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Сеченовского Университета апробировали несколько методик лечения алопеции. По отработанной ранее методике в стерильных условиях из биоптата кожи пациента, а именно из волосяных фолликулов, получают суспензию аутологичных регенеративных клеток, после чего с помощью инъекций трансплантируют ее на пораженные алопецией участки.

«Методика в сочетании с существующими методами лечения позволяет добиваться хороших результатов. В некоторых случаях, особенно, когда алопеция давно прогрессирует, благодаря ей можно заново запустить процесс восстановления волос», – рассказал трихолог, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Владимир Пинегин.

Ученые продолжают исследования эффективности использования регенеративных методов лечения, и первые результаты крайне обнадеживающие: у пациентов, которых лечили с помощью клеточного продукта на основе фолликулярных стволовых клеток, значительно снизился процент выпадения волос и выросла их плотность на квадратный сантиметр.

Также ученые используют экзосомальную терапию. С помощью микронидлинга – множества проколов очень тонкими иглами, – в пораженные участки вводят экзосомы.

«По сути это транспортная система наших клеток. Живая клетка напоминает огромный порт, в который прибывают тысячи единиц груза – различных молекул, веществ, – и распределяются на разные «склады». И вот этот груз транспортируют микроскопические мембранные пузырьки – экзосомы. В них содержится огромное количество факторов роста – пептидов, стимулирующих различные процессы в клетках и тканях, и других регенеративных компонентов, способных перезапустить работу волоса, подверженного андрогенной алопеции», – пояснил ученый.

Экзосомы, полученные из мезенхимальных стволовых клеток, усиливают терапевтический эффект, что приводит к восстановлению нормального роста волос в пораженной зоне.

Ранее врач рассказала, чем вредна еда на бегу.