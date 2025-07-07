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Найден новый способ борьбы со «сложными» опухолями

CCB: блокировка фермента Pol 1 в раковых клетках замедляет рост опухоли
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Ученые из Онкологического центра Джонса Хопкинса обнаружили, что блокировка работы фермента Pol 1 в раковых клетках меняет процесс сборки белков и тормозит рост опухоли. Результаты опубликованы в издании Cell Chemical Biology (CCB).

К такому выводу ученые пришли в результате анализа 300 линий раковых клеток. Выяснилось, что опухоли, возникающие из-за неправильной работы генов RPL22, MDM4 и RPL22L1, особенно чувствительны к ингибиторам Pol 1. Эти генетические изменения часто встречаются при раке с нарушенной системой восстановления ДНК — например, желудка, кишечника или матки.

В экспериментах на животных блокатор Pol 1 под названием BOB-42 замедлял рост меланомы и колоректального рака на 77%.

«Это открывает путь к терапии опухолей, которые не реагируют на стандартное лечение», — отмечает Вэньцзюнь Фань, ведущий автор исследования.

Одним из ключевых открытий стало то, что белок RPL22, ранее считавшийся пассивной частью рибосомы, влияет на сплайсинг РНК. Так называют процесс «монтажа» генетической информации, в ходе которого клетка вырезает лишние участки РНК и формирует «инструкции» для синтеза белков.

Как предполагают авторы, воздействие на этот механизм не только подавляет рост опухоли, но и делает раковые клетки более заметными для иммунной системы. По словам ученых, этот механизм также может объяснять, почему мутации в одноименном гене (RPL22) становятся причиной устойчивого к лечению рака.

Исследователи добавили, что ингибиторы Pol 1 могут быть особенно эффективными в сочетании с иммунотерапией. В то же время авторы подчеркивают, что пока исследования ограничены лабораторными моделями. Неизвестно, насколько эффективным и безопасным окажется BOB-42 в клинических условиях. Кроме того, молекулярные механизмы участия RPL22 в регуляции сплайсинга пока до конца не раскрыты.

Ранее был назван тип женщин, наиболее уязвимый к раку груди.

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