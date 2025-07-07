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Назван фактор, повышающий риск развития рака простаты в 10 раз

Oncoscience: мутация в гене BRCA2 повышает риск развития рака простаты в 10 раз
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Depositphotos

Ученые из Индии установили, что при наличии мутаций в генах BRCA2 и HOXB13 риск развития рака простаты у мужчин возрастает в несколько раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Oncoscience.

В исследовании приняли участие 136 мужчин — 66 пациентов с подтвержденным раком простаты и 70 здоровых добровольцев. Ученые проанализировали влияние пяти генов на риск развития заболевания. Выяснилось, что мутации в двух из них — BRCA2 и HOXB13 — оказались самыми сильными провокаторами болезни.

Наиболее выраженным оказался эффект мутации в BRCA2: она увеличивала риск рака простаты более чем в десять раз. Мутации в HOXB13 были даже опаснее, хотя и встречались значительно реже. Остальные исследованные гены (BRCA1, RNASEL и ELAC2) существенной связи с заболеванием не продемонстрировали.

По словам ученых, новые данные открывают путь к более точному определению людей из группы риска — особенно среди тех, у кого уже были онкологические заболевания в семейной истории болезни. Ранее было установлено, что дефектный ген BRCA2 провоцирует рак молочной железы.

Отмечается, что рак простаты обычно диагностируют с помощью анализа на ПСА (простатический специфический антиген) и биопсии (прижизненного забора тканей для анализа). Однако эти методы нередко дают ложноположительные результаты и требуют неприятных процедур.

Исследование подтвердило эффективность другого недорогого метода диагностики — ПЦР-ПДРФ (PCR-RFLP). Эта техника позволяет выявлять конкретные мутации в ДНК с помощью полимеразной цепной реакции и анализа длины фрагментов, полученных при «разрезании» гена ферментами. Метод оказался почти столь же точным, как и дорогостоящее секвенирование нового поколения (NGS).

Ранее был найден способ борьбы с раком без побочных эффектов.

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