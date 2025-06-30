Найден способ борьбы с раком без побочных эффектов

Ученые из Колледжа фармации Туро (США) впервые подробно описали структуру так называемых рецепторов стероидных гормонов — белков, через которые рак «встраивается» в работу организма. Воздействие на них может стать ключом к безопасному лечению пяти видов рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (Nat Com).

Эти рецепторы играют важную роль в развитии гормонозависимых опухолей. К ним относятся некоторые типы рака простаты, груди, матки, эндометрия и яичников. По словам ученых, существующие препараты блокируют рецепторы стероидных гормонов не только в злокачественных тканях, но и в здоровых, что приводит к серьезным побочным эффектам при лечении. Так, лекарства от рака груди могут повышать риск развития рака матки.

Авторы работы с помощью протеомных технологий изучили молекулярные различия между тканями и выяснили, как можно воздействовать на рецепторы избирательно — только в пораженных клетках. Они обнаружили, что особенности воздействия стероидных гормонов на ткани обусловлены конформационной динамикой (совокупностью движений) белка, которая обеспечивает его связывание с элементами ответа ДНК.

Также ученые объяснили, что провокаторами развития рака и побочных эффектов во время его лечения являются «неправильные» изоформы (структурные особенности) стероидных гормонов. Анализ позволил получить более четкое представление о структуре этих белков и выяснить, какие из них увеличивают онкогенный потенциал клеток.

По словам ученых, их открытие может стать основой для нового поколения онкопрепаратов, которые избавят пациентов от тяжелых последствий традиционного лечения.

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