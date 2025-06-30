На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ борьбы с раком без побочных эффектов

Nat Com: найден способ лечения пяти видов рака без побочных эффектов
close
Depositphotos

Ученые из Колледжа фармации Туро (США) впервые подробно описали структуру так называемых рецепторов стероидных гормонов — белков, через которые рак «встраивается» в работу организма. Воздействие на них может стать ключом к безопасному лечению пяти видов рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (Nat Com).

Эти рецепторы играют важную роль в развитии гормонозависимых опухолей. К ним относятся некоторые типы рака простаты, груди, матки, эндометрия и яичников. По словам ученых, существующие препараты блокируют рецепторы стероидных гормонов не только в злокачественных тканях, но и в здоровых, что приводит к серьезным побочным эффектам при лечении. Так, лекарства от рака груди могут повышать риск развития рака матки.

Авторы работы с помощью протеомных технологий изучили молекулярные различия между тканями и выяснили, как можно воздействовать на рецепторы избирательно — только в пораженных клетках. Они обнаружили, что особенности воздействия стероидных гормонов на ткани обусловлены конформационной динамикой (совокупностью движений) белка, которая обеспечивает его связывание с элементами ответа ДНК.

Также ученые объяснили, что провокаторами развития рака и побочных эффектов во время его лечения являются «неправильные» изоформы (структурные особенности) стероидных гормонов. Анализ позволил получить более четкое представление о структуре этих белков и выяснить, какие из них увеличивают онкогенный потенциал клеток.

По словам ученых, их открытие может стать основой для нового поколения онкопрепаратов, которые избавят пациентов от тяжелых последствий традиционного лечения.

Ранее врач рассказал, каких мужчин чаще поражает рак яичка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами