Названа опасная для сердца спортивная добавка

Ирландский фармацевт Лорен О'Рейли призвала отказаться от популярных предтренировочных комплексов с кофеином из-за их опасности для сердца и сосудов. Как сообщает Daily Mail, такие добавки могут резко повышать артериальное давление и провоцировать нарушения сердечного ритма.

Предтренировочные комплексы — это популярные добавки, которые помогают спортсменам повысить энергию и выносливость перед занятиями. По словам специалиста, главным их недостатком является чрезвычайно высокое содержание кофеина.

«В одной порции может содержаться более 300 мг — это эквивалент трех чашек кофе, выпитых за один раз», — пояснила эксперт.

По ее словам, избыток стимулирующих веществ в организме способен вызвать дрожь, тревогу, учащенное сердцебиение и перегрузку сердечно-сосудистой системы. Постоянная стимуляция сердца может привести к тяжелым последствиям, особенно у тех, у кого уже есть диагностированные проблемы с сердечным ритмом.

«Уязвимые группы рискуют столкнуться с фибрилляцией предсердий — состоянием, при котором сердце бьется быстро и нерегулярно. Это увеличивает вероятность сердечной недостаточности и даже внезапной смерти», — отметила фармацевт.

О'Рейли напомнила, что в прошлом году Агентство по пищевым стандартам Великобритании уже предупреждало об опасности мощных добавок с кофеином. Поводом стала смерть 29-летнего мужчины, который неправильно рассчитал дозу порошкового кофеина, что привело к остановке сердца.

Американский терапевт Стюарт Фишер добавил, что стимулирующие предтренировочные добавки особенно опасны для людей с синдромом удлиненного интервала QT. Это патологическое состояние, при котором из-за неправильной работы ионных каналов и ионных насосов, расположенных в сердечных клетках, нарушается электрическая активность сердца.

«Кофеин может нарушить восстановление сердечной мышцы после сокращения, Если сердце не успевает расслабиться и вновь сталкивается с нагрузкой, это может закончиться летальным исходом», — предупредил врач.

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