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В каком случае статины не назначают при высоком холестерине, рассказал врач

Врач Ежов: статины не назначают при высоком холестерине в одном случае

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Если у пациента повышен уровень холестерина в крови, но при этом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний невысокий, то статины ему не назначаются, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, врач-кардиолог Марат Ежов.

«Нельзя ориентироваться только на показатели уровня холестерина при назначении статинов, но может быть и наоборот — холестерин может быть высоким, а риски ССЗ низкими, тогда можно обойтись и без статинов. Не всегда мы должны назначать статины, если мы не видим признаков атеросклероза или рисков развития его осложнений. Все же мы должны лечить человека, а не цифры», — отметил доктор.

Но следить за липидным профилем в крови все равно нужно, особенно после 45 лет мужчинам и 55 лет женщинам.

«У многих лиц старшего возраста есть такие заболевания как гипертония, или ишемическая болезнь сердца, или диабет, или ожирение. Так что вероятность применения статинов у них высока, независимо от уровня холестерина», — заключил врач.

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