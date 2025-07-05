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Переживания ухудшают течение болезни, выяснили ученые

Health Expectations: ожидания пациента влияют на течение астмы
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Итальянские ученые выяснили, что ожидания человека относительно своего здоровья могут влиять на развитие хронического заболевания. Исследование, проведенное психологами Университета Каттолика дель Сакро Коре в Милане, показало, что у пациентов с астмой, настроенных оптимистично, болезнь прогрессирует медленнее. Работа опубликована в журнале Health Expectations.

В исследовании приняли участие 310 человек с диагностированной астмой. В течение полугода у них трижды измеряли уровень контроля над заболеванием (показатель, отражающий, насколько эффективно пациент справляется с симптомами астмы) и оценивали дыхательную функцию. В начале эксперимента также оценивались ожидания пациента — как явные (осознанные), так и неявные — с помощью специально разработанного теста Illness Expectation Test (IET).

«После диагноза люди формируют представление о том, как будет развиваться заболевание. Это так называемые «ожидания болезни» — когнитивные установки, которые, как оказалось, могут реально повлиять как на восприятие симптомов, так и на физиологические показатели», — объяснил профессор психологии Франческо Паньини, руководитель исследования.

Результаты показали, что пациенты с более негативным представлением о развитии астмы со временем сообщали о более тяжелых симптомах. Кроме того, у них наблюдалось более выраженное снижение функции легких.

«Мы предполагаем, что здесь работает механизм, схожий с эффектом плацебо: если человек убежден в том, что станет хуже, он может менее строго следовать рекомендациям врача или допускать ошибки в терапии. В итоге это действительно влияет на объективное состояние», — подчеркнул Паньини.

Авторы отметили, что подобные результаты уже получались ранее в исследованиях с пациентами с рассеянным склерозом. В дальнейшем они планируют использовать данные об «ожиданиях болезни» для создания программ психологической поддержки и улучшения качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями.

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