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Более 90% кораллов погибли в результате глобального потепления

Coral Reefs: зафиксирована рекордная гибель кораллов на Большом Барьерном рифе
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Cathie Page

На острове Лизард у Большого Барьерного рифа зафиксирована самая высокая в мире смертность кораллов — 92%. Это произошло после события глобального обесцвечивания в 2024 году. Работа опубликована в журнале Coral Reefs.

Обесцвечивание кораллов происходит, когда в условиях теплового стресса кораллы теряют симбиотические водоросли, которые обеспечивают их питание и придают им яркую окраску. Без этих водорослей кораллы не только теряют цвет, но и начинают голодать. Если стрессовые условия сохраняются, они могут погибнуть. Когда обесцвечивание затрагивает рифы по всему миру, ученые говорят о глобальном обесцвечивании. В 2024 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США официально объявило о четвертом глобальном событии такого рода.

Команда исследователей из Университета Гриффита, Университета Маккуори, Университета Джеймса Кука, CSIRO и технологической платформы GeoNadir с помощью дронов и подводных наблюдений проанализировала состояние коралловых колоний на севере и юге острова Лизард. Оказалось, что в среднем 96% кораллов подверглись обесцвечиванию, и 92% из них не выжили. Это при том, что уровень теплового стресса в районе острова был ниже, чем в других частях рифа.

По словам одного из авторов работы, доктора Венсана Рауля, такие результаты подчеркивают уязвимость коралловых экосистем перед лицом климатических изменений. Исследователи также отметили, что высокая смертность наблюдалась как в северной, так и в южной частях рифа, без существенных различий. Несмотря на отдельные признаки восстановления рифа за последние годы, повторяющиеся катастрофы — в том числе обесцвечивания в 2016 и 2017 годах, штормы и нашествия морских звезд — значительно подорвали его устойчивость.

Авторы исследования надеются, что полученные данные помогут понять, как рифы реагируют на экстремальные погодные события, и помогут в разработке стратегий их защиты. Сейчас команда продолжает наблюдение за рифами острова Лизард в рамках гранта Австралийского музея, чтобы оценить перспективы восстановления кораллов к 2026 году.

Ранее ученые обнаружили скрытую сторону жизни кораллов с помощью подводного микроскопа.

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