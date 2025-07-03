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Ученые обнаружили скрытую сторону жизни кораллов с помощью подводного микроскопа

MEE: создан новый микроскоп для изучения кораллов прямо под водой
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Or Ben-Zvi

Ученые из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новый подводный микроскоп, который позволяет заглянуть в скрытые процессы жизни кораллов прямо на рифах. Устройство под названием BUMP (Benthic Underwater Microscope imaging PAM) позволило впервые измерить фотосинтез микроводорослей внутри тканей кораллов с огромной точностью и в естественных условиях. Работа опубликована в журнале Methods in Ecology and Evolution (MEE).

«Это огромный технологический прорыв в оценке здоровья коралловых рифов, — рассказал руководитель исследования Ор Бен-Цви. — Мы можем наблюдать за состоянием микроводорослей, от которых напрямую зависит жизнь кораллов».

Новый микроскоп оснащен системой импульсной амплитудной модуляции света, которая позволяет измерять интенсивность фотосинтеза на основе красного свечения хлорофилла в водорослях. Прибор также может строить детализированные 3D-сканы рифов и фиксировать поведение кораллов, например, сокращение щупалец при попытке захватить частицу, плывущую мимо.

Устройство компактно, помещается в ручную кладь и достаточно легкое, чтобы дайвер мог доставить его к рифу без помощи судна. Ученые уже протестировали микроскоп на рифах Гавайев, Красного моря и атолла Пальмира.

По словам авторов работы, данные с BUMP могут помочь выявлять первые признаки стресса кораллов до наступления необратимых последствий от глобального потепления, а также разрабатывать меры по защите рифов. Кроме того, технология может использоваться для изучения других морских организмов, например, гигантских ламинарий, которые играют важную роль в экосистемах и глобальном цикле углерода.

Ранее ученые рассказали, как повлияет на океан сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».

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