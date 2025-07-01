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Ученые рассказали, как правильно защитить питомцев от жары

LSU: летняя жара опасна для домашних питомцев
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olgagorovenko/Shutterstock/FOTODOM

Ветеринары из  LSU Veterinary Teaching Hospital напомнили владельцам домашних животных о повышенных рисках для питомцев во время летней жары.

Нормальная температура тела собак колеблется в пределах 37,2–39,2 °C, при перегреве до 40,5 °C и выше развивается тепловой удар, который может привести к судорогам, коме и гибели животного.

«Даже кратковременное пребывание в закрытой машине может стать смертельно опасным для собаки», — предупредили ученые.

В зоне повышенного риска находятся щенки, котята, пожилые животные и собаки с плоской мордой (бульдоги, мопсы и др.). Первые признаки перегрева включают учащенное дыхание, покраснение десен, рвоту и диарею. При появлении таких симптомов следует немедленно перенести питомца в тень, смочить его шерсть прохладной водой и срочно обратиться к ветеринару.

Для профилактики теплового удара специалисты советуют обеспечивать животных доступом к свежей воде и тени, не оставлять их в машине даже с приоткрытыми окнами и планировать прогулки на раннее утро или вечер. Также важно помнить о риске ожогов подушечек лап при ходьбе по горячему асфальту.

Ветеринары призывают владельцев домашних животных быть внимательными и ответственными, чтобы летние дни прошли безопасно как для людей, так и для их питомцев.

Ранее ученые совершили прорыв в диагностике эпилепсии у собак.

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