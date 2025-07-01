На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жир полезен для работы мозга, выяснили ученые

Nature Metabolism: мозг способен сжигать жир для получения энергии
close
Depositphotos

Мозг может использовать жир в качестве источника энергии — к такому выводу пришли исследователи из Weill Cornell Medicine. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

Как рассказал руководитель исследования профессор биохимии Тимоти Райан, ранее считалось, что мозг питается исключительно глюкозой. Однако новые данные показывают, что при активной работе нейронов в синапсах (местах соединения нервных клеток) происходит расщепление жировых капель с высвобождением жирных кислот, которые затем используются митохондриями для выработки энергии.

Ученые сосредоточились на гене DDHD2, кодирующем фермент-липазу. Мутации этого гена связаны с наследственной спастической параплегией — заболеванием, вызывающим слабость ног и когнитивные нарушения. Предыдущие работы показывали, что при нарушении функции этого фермента в мозге накапливаются триглицериды — жировые капли, служащие запасом энергии.

В ходе экспериментов исследователи показали, что активность нейронов запускает использование этих жировых запасов. При блокировке транспортного фермента CPT1, необходимого для доставки жирных кислот в митохондрии, мыши впадали в состояние, напоминающее гибернацию: температура тела снижалась, сердцебиение замедлялось. Это стало прямым доказательством того, что мозг нуждается в энергии от жиров.

По словам авторов, открытие может иметь значение для понимания механизмов нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, при которой в нейронах также накапливаются жировые капли. Ученые планируют продолжить изучение взаимосвязи обмена глюкозы и липидов в мозге для поиска новых подходов к защите нервных клеток от повреждений.

Ранее был развеян популярный миф о вреде растительных масел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами