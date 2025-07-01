Химиотерапия вызывает преждевременное старение клеток, выяснили ученые

Международная команда ученых впервые системно исследовали, как химиотерапия влияет на гены здоровых тканей, и выяснили, что многие, но не все препараты вызывают мутации и преждевременное старение клеток крови. Работа опубликована в журнале Nature Genetics (NG).

Анализ геномов клеток крови 23 пациентов, получавших разные схемы химиотерапии, показал: многие классы химиопрепаратов действительно увеличивают количество мутаций в здоровых кроветворных клетках. Например, трехлетний ребенок, лечившийся от нейробластомы, имел больше мутаций в крови, чем здоровые 80-летние люди, никогда не получавшие химиотерапию.

Ученые выделили новые «мутационные сигнатуры» для разных препаратов, включая четыре ранее неизвестных. Так, препараты на основе платины карбоплатин и цисплатин вызывали особенно много мутаций, тогда как оксалиплатин, относящийся к тому же классу, — нет.

Кроме того, исследователи выяснили, что химиотерапия приводит к преждевременному старению популяции стволовых клеток крови, что особенно заметно у детей и может повышать риск вторичных раковых заболеваний в будущем.

«Мы впервые получили системное представление о генетических эффектах химиотерапии на здоровые ткани, в данном случае — на кровь. Это закладывает основу для дальнейших исследований влияния химиопрепаратов на другие органы и поможет оптимизировать лечение для минимизации вреда», — отметила ведущий автор работы доктор Эмили Митчелл.

Ученые надеются, что в будущем геномный анализ поможет врачам выбирать такие схемы химиотерапии, которые будут максимально эффективны при минимальном вреде для здоровых тканей.

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