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Названа неожиданная польза кишечных бактерий

Nature Microbiology: кишечные микробы могут защитить нас от токсичных химикатов
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Peter Northrop/MRC Toxicology Unit

Исследователи из Кембриджа нашли бактерии в человеческом кишечнике, способные нейтрализовать токсичные и трудноразлагаемые соединения PFAS. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

PFAS (пер- и полифторалкильные вещества) широко используются в производстве водоотталкивающей одежды, антипригарной посуды, косметики и упаковки. Эти химикаты практически не разрушаются в природе и накапливаются в организме человека, повышая риск онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с фертильностью.

Исследователи выявили семейство бактерий, которые, попав в кишечник мышей, быстро накапливали съеденные животными PFAS и выводили их с калом. При увеличении дозы токсинов бактерии сохраняли способность удалять одинаковый процент PFAS — за считанные минуты они поглощали от 25 до 74% химикатов.

«Мы показали, что определенные виды кишечных бактерий могут связывать PFAS и удалять их из организма, что открывает перспективы для разработки пробиотиков для защиты здоровья», — отметил доктор Керан Патил, руководитель исследования.

Ученые планируют создать пробиотические добавки для увеличения числа этих полезных бактерий в кишечнике человека. Стартап Cambiotics, основанный авторами работы, уже работает над усилением эффекта микробов и созданием препаратов для очищения организма от PFAS.

Пока такие пробиотики недоступны, специалисты рекомендуют избегать использования посуды с антипригарным покрытием и применять качественные фильтры для воды, чтобы снизить поступление PFAS в организм.

Ранее ученые создали «Ноев ковчег» для микробов.

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