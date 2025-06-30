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Ученые выяснили, глупеют ли люди от интернета

M&C: поиск идей в интернете серьезно ограничивает творческое мышление
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Depositphotos

Американские ученые из Университета Карнеги-Меллон выяснили, что поиск в интернете во время мозговых штурмов делает предложенные идеи менее оригинальными по сравнению с теми, кто полагается только на собственные мысли. Исследование опубликовано в научном журнале Memory & Cognition (M&C).

Команда провела эксперимент, предложив двум группа добровольцев придумать нестандартные способы применения зонтиков и щитов. При этом одной команде разрешили использовать поисковые системы, тогда как их соперники были лишены доступа к глобальной сети.

Результаты показали, что группа с доступом в интернет чаще давала однотипные ответы, тогда как вторая команда предлагала более необычные идеи.

Ученые объясняют это явление «эффектом фиксации» — когда готовые решения из интернета сужают кругозор и мешают придумывать по-настоящему инновационные решения.

Исследователи не призывают полностью отказываться от интернета, но рекомендуют проводить первый мозговой штурм без обращений к поисковым системам, а также ценить уникальность человеческого мышления.

«Интернет не делает нас глупее, но важно научиться использовать его правильно», — подчеркнул соавтор исследования Марк Паттерсон.

Ранее ученые доказали, что созерцание искусства улучшает абстрактное мышление.

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