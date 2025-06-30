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Ученые нашли способ ускорить компьютеры в 1000 раз

NatPhys: новый квантовый материал способен мгновенно менять проводящие свойства
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IM Imagery/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Северо-Восточного университета разработали передовой метод управления электронными свойствами материалов, который может ускорить работу электроники в 1000 раз. Это откроет путь к созданию терагерцовых процессоров. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).

Специалисты использовали квантовый материал 1T-TaS2, который способен мгновенно переключаться между проводящими и изолирующими состояниями под воздействием света и температуры. Метод, названный «термическим гашением», дает возможность управлять проводимостью материала с беспрецедентной точностью.

Современные чипы основаны на кремнии и требуют сложных интерфейсов между проводящими и изолирующими компонентами. Новый подход позволяет использовать один материал, который можно переключать светом, что упрощает конструкцию и увеличивает скорость работы устройств.

Ранние попытки управлять проводимостью материалов были ограничены сверхнизкими температурами и кратковременными эффектами. Теперь ученые добились стабильного переключения при комнатной температуре.

«Сейчас процессоры работают в гигагерцах, но наша технология позволит перейти на терагерцы», — объяснил Альберто де ла Торре, ведущий автор исследования.

Кремниевые технологии приближаются к физическим пределам, и квантовые материалы могут стать основой для следующего поколения вычислительных устройств, отметили специалисты.

Ранее создали усилитель для квантовых компьютеров.

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