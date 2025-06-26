На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обычная бактерия изо рта способна предсказать прогрессирование рака головы и шеи, выяснили ученые

JOM: бактерии во рту помогут предсказать выживаемость при раке головы и шеи
close
Tomeu Viver

Ученые из Бразилии обнаружили неожиданную связь между микробами, живущими в ротовой полости, и прогнозом выживаемости при опухолях головы и шеи. Оказалось, что наличие бактерии Fusobacterium nucleatum внутри опухоли может быть связано с более благоприятным исходом заболевания. Работа опубликована в журнале Journal of Oral Microbiology (JOM).

Эта бактерия давно известна как часть нормальной микрофлоры рта. В небольшом количестве она безвредна, но при активном размножении может вызывать воспаления, такие как пародонтит. Ранее F. nucleatum связывали с развитием рака толстой кишки — там ее присутствие ассоциировалось с более агрессивными формами болезни. Однако новое исследование показало противоположный эффект в случае опухолей головы и шеи.

Группа исследователей из больницы Hospital de Amor при поддержке научных фондов провела анализ образцов опухолей 94 пациентов. Используя высокочувствительную методику цифровой ПЦР, ученые обнаружили следы F. nucleatum внутри опухолевых клеток более чем у половины пациентов. И самое удивительное — пациенты с этой бактерией в опухоли в среднем жили на два года дольше (60 месяцев против 36), чем те, у кого ее не было.

«Мы не ожидали такого результата, ведь в других типах рака эта бактерия обычно указывает на плохой прогноз», — отметил руководитель исследования профессор Руй Мануэл Рейс.

Исследователи предполагают, что F. nucleatum может активировать иммунный ответ организма, делая опухоль менее агрессивной. Хотя механизм действия пока не ясен, этот феномен открыл новое направление в изучении роли микробиоты в онкологии. В будущем F. nucleatum может стать биомаркером, позволяющим точнее прогнозировать течение болезни или даже подбирать лечение.

Ранее ученые нашли слабое место агрессивной формы рака крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами