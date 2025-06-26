Обычная бактерия изо рта способна предсказать прогрессирование рака головы и шеи, выяснили ученые

Ученые из Бразилии обнаружили неожиданную связь между микробами, живущими в ротовой полости, и прогнозом выживаемости при опухолях головы и шеи. Оказалось, что наличие бактерии Fusobacterium nucleatum внутри опухоли может быть связано с более благоприятным исходом заболевания. Работа опубликована в журнале Journal of Oral Microbiology (JOM).

Эта бактерия давно известна как часть нормальной микрофлоры рта. В небольшом количестве она безвредна, но при активном размножении может вызывать воспаления, такие как пародонтит. Ранее F. nucleatum связывали с развитием рака толстой кишки — там ее присутствие ассоциировалось с более агрессивными формами болезни. Однако новое исследование показало противоположный эффект в случае опухолей головы и шеи.

Группа исследователей из больницы Hospital de Amor при поддержке научных фондов провела анализ образцов опухолей 94 пациентов. Используя высокочувствительную методику цифровой ПЦР, ученые обнаружили следы F. nucleatum внутри опухолевых клеток более чем у половины пациентов. И самое удивительное — пациенты с этой бактерией в опухоли в среднем жили на два года дольше (60 месяцев против 36), чем те, у кого ее не было.

«Мы не ожидали такого результата, ведь в других типах рака эта бактерия обычно указывает на плохой прогноз», — отметил руководитель исследования профессор Руй Мануэл Рейс.

Исследователи предполагают, что F. nucleatum может активировать иммунный ответ организма, делая опухоль менее агрессивной. Хотя механизм действия пока не ясен, этот феномен открыл новое направление в изучении роли микробиоты в онкологии. В будущем F. nucleatum может стать биомаркером, позволяющим точнее прогнозировать течение болезни или даже подбирать лечение.

Ранее ученые нашли слабое место агрессивной формы рака крови.