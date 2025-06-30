Ученые нашли способ активировать сжигание жира через мозг

Введение белка FGF19 напрямую в мозг позволяет запустить процессы сжигания жира и улучшить метаболическое здоровье. Это показало исследование, опубликованное в журнале Endocrinology and Metabolism (EndoMeta).

FGF19 является фактором роста фибробластов — клеток соединительной ткани организма. У человека и других животных он участвует в регуляции обмена веществ, заживлении тканей и поддержании чувствительности клеток к инсулину. В новом исследовании ученые сосредоточились внимание на его способности FGF19 активировать термогенез — выработку тепла бурой и бежевой жировой тканью.

В ходе эксперимента FGF19 вводили в гипоталамус лабораторных мышей с ожирением. В результате у животных нормализовались уровни глюкозы и инсулина, замедлился набор веса и повысилась активность энергетически затратного жира — бурого и бежевого.

Основная функция такой жировой ткани — рассеивание энергии в виде тепла при воздействии холода и дефицита пищи. Бурый и бежевый жир в большом количестве присутствует в организме новорожденных, но его объем уменьшается с возрастом.

Как выяснилось, ключевую роль в процессе похудения играла активация симпатической нервной системы: при ее подавлении эффект исчезал. Симпатическая нервная система (СНС) — это часть вегетативной нервной системы, которая отвечает за мобилизацию ресурсов организма в ответ на стресс или в ситуациях, когда требуется увеличить потребление энергии.

Исследователи отмечают, что открытие может лечь в основу новых подходов к терапии ожирения и метаболических нарушений без жестких диет или препаратов для подавления аппетита.

Ранее были названы пять групп продуктов, подавляющих чувство голода.