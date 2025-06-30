Ученый рассказал, у кого может возникнуть аллергия на сперму

Conversation: аллергия на сперму может возникнуть как у женщин, так и у мужчин

Аллергия на сперму может возникнуть не только у женщин, но и у мужчин — в форме так называемого постэякуляторного синдрома (ПОС). Ее причиной выступает белок семенной плазмы — простатспецифический антиген (ПСА). Об этом рассказал доцент кафедры репродуктивных наук Манчестерского столичного университета Майкл Кэрролл в интервью изданию The Conversation.

ПОС — редкое, но крайне неприятное состояние, при котором у мужчин после эякуляции возникают гриппоподобные симптомы: головная боль, усталость, ломота в мышцах, спутанность сознания и общее недомогание. Причиной считается либо аутоиммунная реакция организма на собственную сперму, либо аллергическая реакция.

«ПОС в настоящее время признан гиперчувствительностью первого типа наряду с сенной лихорадкой, аллергией на арахис и кошачью шерсть. Состояние изучено слабо и практически не диагностируется. Одним из возможных методов подтверждения диагноза может быть кожный тест с собственной спермой: в некоторых случаях он дает положительный результат, как при классической аллергии», – рассказал эксперт.

Эксперт добавил, что многие проявления аллергии на собственную сперму у мужчин списываются на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путкм), дрожжевые инфекции или общую «чувствительность».

Ученый уточнил, что, как и в случае с женской гиперчувствительностью к семенной плазме, универсального лечения пока не существует. Симптоматическая терапия включает антигистаминные и противовоспалительные препараты.

«Некоторые случаи связаны с иммунологическими нарушениями, поэтому требуется комплексный подход к лечению с участием аллерголога и уролога», – добавил Кэрролл.

Ранее был назван способ полностью избавиться от аллергии за пять лет.