На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученый рассказал, у кого может возникнуть аллергия на сперму

Conversation: аллергия на сперму может возникнуть как у женщин, так и у мужчин
close
Burdun Iliya/Shutterstock/FOTODOM

Аллергия на сперму может возникнуть не только у женщин, но и у мужчин — в форме так называемого постэякуляторного синдрома (ПОС). Ее причиной выступает белок семенной плазмы — простатспецифический антиген (ПСА). Об этом рассказал доцент кафедры репродуктивных наук Манчестерского столичного университета Майкл Кэрролл в интервью изданию The Conversation.

ПОС — редкое, но крайне неприятное состояние, при котором у мужчин после эякуляции возникают гриппоподобные симптомы: головная боль, усталость, ломота в мышцах, спутанность сознания и общее недомогание. Причиной считается либо аутоиммунная реакция организма на собственную сперму, либо аллергическая реакция.

«ПОС в настоящее время признан гиперчувствительностью первого типа наряду с сенной лихорадкой, аллергией на арахис и кошачью шерсть. Состояние изучено слабо и практически не диагностируется. Одним из возможных методов подтверждения диагноза может быть кожный тест с собственной спермой: в некоторых случаях он дает положительный результат, как при классической аллергии», – рассказал эксперт.

Эксперт добавил, что многие проявления аллергии на собственную сперму у мужчин списываются на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путкм), дрожжевые инфекции или общую «чувствительность».

Ученый уточнил, что, как и в случае с женской гиперчувствительностью к семенной плазме, универсального лечения пока не существует. Симптоматическая терапия включает антигистаминные и противовоспалительные препараты.

«Некоторые случаи связаны с иммунологическими нарушениями, поэтому требуется комплексный подход к лечению с участием аллерголога и уролога», – добавил Кэрролл.

Ранее был назван способ полностью избавиться от аллергии за пять лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами