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Как рассчитать риски детского алкоголизма в баллах, рассказал врач

Врач Исаев: для оценки рисков детского алкоголизма существуют специальные шкалы

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Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Подростковый алкоголизм имеет раннее начало, еще до совершеннолетия. В неблагоприятных случаях это происходит в возрасте 14 лет, но обычно около 16 лет. Риски появления у ребенка такой зависимости можно оценить при помощи специальных шкал, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Зависимость — комплексное заболевание, на которое влияют социальные, психологические, а также биологические факторы. Все они должны быть сильно выражены. В эти факторы входят: отягощенная генетика, когда есть алкоголизм по материнской или по отцовской линии, неблагоприятная семейная ситуация, или неблагоприятный детский опыт.

«Неблагоприятный детский опыт — это научный термин, и он в себя включает ряд факторов: это злоупотребление психоактивными веществами другими членами семьи или самим ребенком, тяжелые психические заболевания, суицидальные наклонности, насилие в семье, особенно сексуальное, неполноценные семьи. Все вышеперечисленное — неблагоприятный детский опыт, и существуют специальные шкалы для его оценки. Каждый фактор — условно плюс два балла, и чем выше их количество, тем больше вероятность злоупотребления не только алкоголем, но и любым другим психоактивным веществом. Так что типичный образ подростка, который пьет, — это ребенок 14-17 лет из неблагополучной семьи, с плохой успеваемостью и без хобби», — рассказал врач.

Если фактор только один, например, пьющий отец, это все равно очень значительно влияет на ребенка, но гораздо хуже, когда несколько факторов собираются вместе. Как правило, в таких условиях ребенок всегда начинает употреблять.

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