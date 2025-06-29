Ученые нашли на орбите Земли лекарство от старческой немощи

Американские ученые из Университета Флориды совершили прорыв в лечении саркопении — возрастного заболевания, связанного с потерей мышечной массы. Открытие стало возможно благодаря экспериментам в лаборатории на борту Международной космической станции (МКС). Исследование опубликовано в научном журнале Stem Cell Reports (SCR).

Саркопения поражает до 50% людей старше 80 лет, приводя к падениям, инвалидности и повышению смертности. Сегодня не существует эффективных лекарственных методов лечения этого состояния.

Команда отправила на МКС искусственно выращенные микроткани скелетных мышц, полученные от молодых активных и пожилых малоподвижных доноров. В специальной автоматизированной мини-лаборатории образцы подвергались электрической стимуляции, имитирующей физические упражнения.

Результаты показали, что уже через две недели в космосе мышечная ткань молодых доноров ослабла до уровня, характерного для пожилых людей. Аналогичные изменения наблюдались в содержании мышечного белка и экспрессии генов, ответственных за работу мышц.

Также выяснилось, что электрическая стимуляция может частично компенсировать негативное воздействие невесомости.

«Это технологическое достижение не только помогает понять, как сохранить мышцы астронавтов в длительных полетах, но и открывает новые пути борьбы с возрастной саркопенией на Земле», — пояснили авторы работы.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы разработать новые методы профилактики и лечения мышечной атрофии, используя возможности космических экспериментов.

Ранее исследователи назвали простой способ продлить прочность костей.