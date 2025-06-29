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Открытие ученых перевернуло представление об истории эволюции

Geology: кембрийский взрыв мог произойти на 15 млн лет раньше прежних оценок
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NASA

Международная группа ученых из Великобритании и Испании сделала открытие, бросающее вызов устоявшимся представлениям о времени зарождения сложной жизни на Земле. Согласно новым данным, так называемый кембрийский взрыв (период бурного рождения новых видов на нашей планете) мог начаться на миллионы лет раньше общепринятых сроков. Исследование опубликовано в научном журнале Geology.

Традиционно считается, что Кембрийский взрыв, когда появилось большинство современных типов животных, произошел около 530 млн лет назад. Однако новые данные свидетельствуют, что ключевые эволюционные изменения начались на 15 млн лет раньше — в позднем эдиакарии.

Ученые из Барселонского университета и Лондонского музея естественной истории сосредоточились на изучении ископаемых следов (ихнофоссилий), оставленных организмами в эдиакарский период. Эти отпечатки, сохранившиеся в горных породах, свидетельствуют о наличии уже тогда сложно устроенных существ с сегментированными телами, мышцами и, вероятно, зачатками нервной системы.

«Эти организмы демонстрировали направленное движение и способность реагировать на окружающую среду, что указывает на высокий уровень развития», — поясняет ведущий автор исследования Олмо Мигес Салас.

Исследователи применили инновационный количественный подход, анализируя закономерности движения древних организмов. Метод основан на сравнении следов ископаемых и современных животных, что позволило реконструировать анатомию существ, не оставивших других окаменелостей.

Открытие предлагает новые инструменты для изучения древнейших периодов развития жизни, когда формировались основы современного биологического разнообразия.

Ранее ученые узнали новою причину древнего массового вымирания жизни на Земле.

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