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Ученые нашли новую причину массового вымирания на Земле 500 млн лет назад

SciAdv: тектоника кембрийской эпохи запустила губительное изменение климата

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NASA

Американские ученые из Университета штата Миннесота и других научных учреждений установили новую причину массового вымирания около 500 млн лет назад, которое последовало за так называемым кембрийским взрывом — резким увеличением количества видов организмов на планете. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда выяснила, что процветанию жизни на древней Земле помешала тектоника. Массивные части литосферы медленно сталкивались, запустив серию губительных для жизни процессов. Они были вызваны подъемом магмы на поверхность и выбросами большого количества углекислого газа, что резко изменило климат.

В результате были уничтожены такие группы организмов, как археоциатиды (морские губки, строящие рифы) и гиолиты (животные с небольшими коническими раковинами).

Выводы исследователей основаны на анализе геологических данных с участков в Антарктиде и южной Австралии. Оказалось, что в двух местах, которые некогда граничили друг с другом в составе суперконтинента Гондвана, наблюдались почти идентичные события горообразования прямо перед вымиранием.

Ранее ученые научились предсказывать вымирание крупных животных.

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