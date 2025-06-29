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Ученые возродили легендарный «морской шелк» императоров и понтификов

AdvMat: нити моллюска Atrina pectinata превратили в прочный и легкий текстиль
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POSTECH

Южнокорейские ученые из Пхоханского университета науки и технологии (POSTECH) воссоздали драгоценное золотое волокно, которое в античные времена могли носить только римские императоры и папы. Команда восстановила технологию производства «морского шелка» и раскрыла секрет его блеска. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat).

Легендарный материал изготавливается из биссусных нитей моллюска Pinna nobilis, обитающего в Средиземном море. Эти волокна, которые моллюск использует для прикрепления к скалам, веками ценились за переливающийся золотой оттенок, легкость и прочность. Самый известный артефакт из этого материала — Святой Лик Манопелло, реликвия, сохранившая цвет спустя столетия.

Однако из-за экологического кризиса Pinna nobilis оказался на грани исчезновения. Это сделало морской шелк практически утраченной технологией, доступной лишь немногим мастерам в мизерных количествах.

Ученые POSTECH нашли решение, обратив внимание на корейского «родственника» средиземноморского моллюска — Atrina pectinata, которого выращивают для пищевой промышленности. Исследователи обнаружили, что его биссусные нити обладают схожими свойствами. После серии экспериментов им удалось обработать эти волокна, воспроизведя редкий материал.

Анализ показал, что золотой оттенок морского шелка — результат не красителей, а уникальной наноструктуры белков. Сферические белковые образования «фотонины», расположенные слоями, преломляют свет, создавая эффект структурной окраски — тот же принцип, что делает переливчатыми крылья бабочек.

«Чем упорядоченнее расположены белки, тем ярче цвет. Эта природная технология обеспечивает устойчивость к выцветанию на протяжении тысячелетий без использования химических красителей», — объяснил профессор Донг Су Хван.

Биссусные нити Atrina pectinata ранее считались отходами при производстве морепродуктов. Теперь же они могут стать основой для устойчивой моды — прочных, легких и самоокрашивающихся тканей, не требующих вредных красителей.

Ранее морская креветка-богомол вдохновила ученых на создание новой брони.

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