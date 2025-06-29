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Назван простой способ избавиться от симптомов СДВГ

Daily Mail: добавки с железом могут помочь устранить симптомы СДВГ
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Прием добавок с железом может устранить такие симптомы СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности), как затуманенность сознания, плохая память и трудности с концентрацией. Об этом изданию Daily Mail рассказал психиатр доктор Али Аджаз из медицинской школы Королевского колледжа Лондона (GKT).

Врач объяснил, что СДВГ часто начинает проявляться в детском возрасте, однако импульсивность и неспособность полноценно управлять внимание может сохраняться и у взрослых. При этом усугубить симптомы СДВГ может дефицит железа в организме.

«Если уровень этого микроэлемента низкий, способность мозга вырабатывать нейромедиатор дофамин ухудшается. Недостаток дофамина приводит к рассеянности, ухудшению памяти, раздражительности и забывчивости», — отметил психиатр.

Специалист добавил, что дофамин помогает функционировать областям мозга, связанным с регуляцией настроения и мотивацией.

Доктор Аджаз также предупредил, что анализ крови, который обычно назначают врачи общей практики для измерения уровня железа, может не показать наличие проблемы.

«Такие анализы показывают уровень активного железа — количество минерала в крови в определенный промежуток времени. Это число меняется в зависимости от еды, стресса или даже времени суток. Для повышения точности диагностики важно обращать внимание на уровень ферритина. Это белок, который организм использует для хранения железа», — заключил врач.

«Поднять» уровень железа в крови психиатр советует с помощью пищевых добавок. Также врач напоминает о важности правильного питания и рекомендует включить в рацион богатые железом красное мясо, печень, бобовые, сухофрукты и темно-зеленые овощи.

Ранее генетик рассказал, что после рождения малыша может указывать на СДВГ.

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