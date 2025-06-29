На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала главную ошибку при использовании лейкопластыря

Daily Mail: отказ от лейкопластыря даже при мелких ранах может привести к рубцам
close
Pexels

Отказ от использования лейкопластыря даже при небольших порезах может обернуться не только замедленным заживлением, но и серьезными последствиями для кожи — вплоть до инфекций и рубцов. Об этом предупредила британский терапевт Национальной службы здравоохранения Зои Уильямс. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам врача, распространенной привычкой многих людей является желание дать ране «подышать». В действительности проветривание поврежденной кожи не ускоряет, а наоборот, замедляет восстановление и увеличивает риск инфицирования.

Специалист объяснила, что микроскопические повреждения могут попасть под воздействие бактерий при повседневных делах — например, во время душа или плавания. В редких случаях заражение может распространиться и вызвать сепсис.

«Кожа также заживает быстрее и с меньшим риском образования рубцов во влажной, защищенной среде», — пояснила Уильямс.

«Стягивание» незажившей кожи из-за сухости, как отмечает терапевт, повышает вероятность образования шрамов.

Оптимальным решением, по ее мнению, является ношение гидроколлоидных пластырей: они создают нужные условия, облегчают боль и хорошо фиксируются.

Если у человека аллергия на обычные лейкопластыри, врач советует использовать стерильные повязки или тампоны из аптеки. Также она напомнила о необходимости мыть руки перед обработкой ран — это простое правило снижает риск инфицирования.

Ранее был назван тип косметики, опасный для здоровья глаз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами