Врач назвала главную ошибку при использовании лейкопластыря

Daily Mail: отказ от лейкопластыря даже при мелких ранах может привести к рубцам

Отказ от использования лейкопластыря даже при небольших порезах может обернуться не только замедленным заживлением, но и серьезными последствиями для кожи — вплоть до инфекций и рубцов. Об этом предупредила британский терапевт Национальной службы здравоохранения Зои Уильямс. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам врача, распространенной привычкой многих людей является желание дать ране «подышать». В действительности проветривание поврежденной кожи не ускоряет, а наоборот, замедляет восстановление и увеличивает риск инфицирования.

Специалист объяснила, что микроскопические повреждения могут попасть под воздействие бактерий при повседневных делах — например, во время душа или плавания. В редких случаях заражение может распространиться и вызвать сепсис.

«Кожа также заживает быстрее и с меньшим риском образования рубцов во влажной, защищенной среде», — пояснила Уильямс.

«Стягивание» незажившей кожи из-за сухости, как отмечает терапевт, повышает вероятность образования шрамов.

Оптимальным решением, по ее мнению, является ношение гидроколлоидных пластырей: они создают нужные условия, облегчают боль и хорошо фиксируются.

Если у человека аллергия на обычные лейкопластыри, врач советует использовать стерильные повязки или тампоны из аптеки. Также она напомнила о необходимости мыть руки перед обработкой ран — это простое правило снижает риск инфицирования.

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