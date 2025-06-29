Грибы-зомби оказались старше тираннозавров, выяснили ученые

PRSB: управляющие насекомыми грибы-паразиты возникли более 130 млн лет назад

Китайские ученые из Юньнаньского университета и других институтов нашли в янтаре из Мьянмы возрастом 99 млн лет древнейшие свидетельства паразитических отношений между грибами и насекомыми. Открытие переписывает историю эволюции знаменитых «грибов-зомби» из рода Ophiocordyceps. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B (PRSB).

Специалисты обнаружили в окаменевшей смоле остатки гриба Paleoophiocordyceps gerontoformicae, паразитировавшего на куколке древнего муравья. Эта находка стала самым ранним прямым доказательством существования грибов, которые сегодня известны своей способностью управлять поведением насекомых.

Анализ показал, что род Ophiocordyceps появился около 133 млн лет назад — на 30 млн лет раньше, чем считалось. Первоначально эти грибы паразитировали на жуках, но с расцветом муравьев и бабочек в меловом периоде переключились на новых хозяев.

Современные представители этого рода заставляют муравьев покидать колонии и вцепляться в листья, контролируют поведение кузнечиков, заставляя их забираться на верхушки растений и манипулируют мухами, закрепляя их в оптимальных для распространения спор позициях.

По словам ученых, находка демонстрирует, что стратегии «зомбирования» насекомых грибами возникли гораздо раньше, чем предполагала наука.

Ранее исследователи нашли в Ирландии пещерный грибок, превращающий пауков в зомби.