Назван неочевидный вред анального секса

Анальный секс, как и любой другой вид сексуальной активности, сопряжен с определенными рисками, в том числе неочевидными. Среди них могут быть недержание кала, цистит, дисбактериоз кишечника и другие, рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр, сексолог Lahta Clinic Валерия Генералова.

«Повреждения и микротравмы прямой кишки могут возникнуть даже при аккуратном проникновении из-за тонкости стенок. Это увеличивает риск инфицирования (ВИЧ, гепатиты, ИППП, кишечные бактерии) и может привести к ослаблению сфинктера и недержанию кала. Кишечная микрофлора при попадании в мочеиспускательный канал и влагалище может вызвать циститы, вагинозы и воспаление органов малого таза. При агрессивном или глубоком проникновении возможны повреждения слизистой прямой кишки, такие как трещины и геморрой, а в редких случаях – перфорация кишечника, требующая срочной операции. Нарушение микрофлоры может привести к дисбактериозу и дискомфорту», – рассказала врач.

Кроме того, использование секс-игрушек с отсутствием безопасного основания может привести к их застреванию в прямой кишке, что требует медицинского вмешательства.

«Анальный секс нельзя назвать извращением, это еще один способ доставить друг другу удовольствие, просто он требует более бережного отношения и более тщательно подготовки. Поэтому соблюдаем технику безопасности: используйте презерватив, смазку, начинайте в внешних ласк и стимуляции, все движения должны быть медленными и аккуратными. Если принимающий партнер понимает, что недостаточно расслаблен, что не готов, и что ему больно, то следует прекратить процесс и отложить до лучших времен», – заключила врач.

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