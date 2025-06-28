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Ученые раскрыли полувековую тайну формы рыбьих косяков

SciRep: стаи рыб образуют не ромбы, а трехмерные структуры в форме лестниц
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Scientific Reports (2025)

Американские ученые из Принстонского и Гарвардского университетов обнаружили, что рыбы плавают принципиально иначе, чем считалось последние полвека. Вопреки устоявшейся теории о ромбовидных построениях, рыбы предпочитают трехмерные «лестничные» формации, напоминающие построение истребителей в воздухе. Исследование опубликовано в научном журнале Science Reports (SciRep).

Используя адаптированное программное обеспечение для компьютерного зрения, исследователи впервые получили точные 3D-данные о движении косяка рыб. Эксперимент с шестью гигантскими данио, плававшими в течение 10 часов в специальном резервуаре, показал, что рыбы формируют «лестничные» построения в 79% случаев, практически никогда не создавая классических ромбов.

«Рыбы создают реактивную струю, подобную реактивному двигателю самолета, поэтому им выгодно избегать положения строго друг за другом», — объяснил ведущий автор исследования Хунгтанг Ко из Принстона.

Теория о ромбовидных построениях, предложенная в 1970-х годах, основывалась на двумерных моделях и экспериментах. Новое исследование впервые учитывает все три измерения, что стало возможным благодаря инновационным методам компьютерного анализа.

Открытие уже находит практическое применение при разработке подводных роботов, способных двигаться аналогичными энергоэффективными способами. Технология может улучшить мониторинг морских экосистем и подводные исследования.

Ранее ученые выяснили, как морские черви отращивают потерянные части тела.

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