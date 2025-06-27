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Найден способ определить скорость старения организма

NM: новый анализ крови определяет риск развития лейкемии и скорость старения
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Shutterstock

Ученые из Института Вейцмана в Израиле разработали инновационный анализ крови, который может выявить риск развития лейкемии и отразить скорость старения организма. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Команда профессоров Лирана Шлуша и Амоса Таная обнаружила, что редкие стволовые клетки крови, которые иногда покидают костный мозг и попадают в кровоток, несут важную диагностическую информацию о миелодиспластическом синдроме (МДС) — заболевании, при котором нарушается созревание клеток крови. МДС часто переходит в острый миелоидный лейкоз, один из самых распространенных видов рака крови у взрослых.

До сих пор для диагностики МДС требовалась болезненная пункция костного мозга, но новый анализ позволяет выявлять признаки заболевания по крови с помощью одноклеточного секвенирования ДНК. Исследователи также выяснили, что эти стволовые клетки могут служить «часами старения»: у мужчин их популяция изменяется раньше, чем у женщин, что может объяснять более высокую заболеваемость раком крови среди мужчин.

Новый тест уже проходит клинические испытания в медицинских центрах по всему миру. Ученые полагают, что в будущем методика сможет применяться для диагностики и других заболеваний крови.

Ранее ученые нашли способ спасти тысячи пациентов от ампутации конечностей.

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