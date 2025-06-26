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Ученые впервые отправили в космос мышцы для разгадки тайны их старения

SCR: впервые изучено старение мышц в космосе
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Alvaro Somoza

Американские исследователи отправили на Международную космическую станцию образцы человеческой мышечной ткани, чтобы за короткий срок проследить, как развивается саркопения — возрастное снижение мышечной массы и силы, которое часто приводит к инвалидности и падениям у пожилых людей. Работа опубликована в журнале Stem Cell Reports (SCR).

Саркопения обычно развивается десятилетиями и в настоящее время не имеет клинически подтвержденных методов лечения, кроме изменения образа жизни. Однако в условиях микрогравитации мышечная слабость появляется гораздо быстрее, что делает космос идеальной «лабораторией» для изучения старения мышц.

Ученые из Университета Флориды взяли образцы скелетной мускулатуры у двух групп людей: молодых и активных, а также пожилых и малоподвижных. Из этих клеток были собраны миниатюрные мышечные ткани, которые отправили на МКС с помощью миссии SpaceX CRS-25. На борту станции образцы содержались в автоматической мини-лаборатории, где подвергались электрической стимуляции — имитации физических нагрузок.

Результаты оказались поразительными: всего за две недели в космосе сила сокращений «молодых» мышц снизилась почти до уровня «старых», а уровень белка в тканях уменьшился. Генетический анализ показал нарушения в работе клеток и в экспрессии генов, отвечающих за нормальную функцию мышц. Однако имитация физических нагрузок с помощью электрических импульсов частично смягчала эти изменения.

«Мы можем в реальном времени наблюдать, как микрогравитация вызывает ослабление мышц, и как имитация упражнений помогает замедлить этот процесс, — говорит одна из авторов исследования, профессор Сиобхан Малани. — Это открывает новые возможности не только для защиты здоровья астронавтов в длительных космических миссиях, но и для борьбы с мышечной слабостью у пожилых людей на Земле».

Ранее был назван простой способ замедлить старение клеток организма.

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