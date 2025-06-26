Назван анализ крови, помогающий «предсказать» инфаркт

Vanitatis: высокий уровень С-реактивного белка в крови может указывать на инфаркт

Повышенный уровень С-реактивного белка (СРБ) в крови способен указывать на скрытое воспаление, которое со временем может привести к сердечному приступу. Об этом рассказал испанский кардиолог Аурелио Рохас в интервью изданию Vanitatis.

По словам специалиста, высокочувствительный анализ на СРБ способен выявлять слабо выраженное воспаление в организме, которое долго остается незаметным, но постепенно повреждает стенки артерий. При этом показатель может быть повышенным даже при нормальном уровне холестерина.

СРБ вырабатывается печенью в ответ на воспаление, инфекцию или повреждение тканей, а его концентрация в крови способна увеличиться в течение нескольких часов после начала патологического процесса. Как подчеркнул врач, важно учитывать референсные значения конкретной лаборатории, где был проведен анализ.

Доктор Рохас отметил, что уровень С-реактивного белка можно снизить без медикаментов — за счет изменения образа жизни. Он рекомендовал придерживаться правильного питания, нормализовать сон и вес, регулярно заниматься спортом и отказаться от курения.

«Воспаление часто не имеет явных симптомов, но может представлять серьезную опасность», — предупреждает кардиолог. Он призвал включать анализ на С-реактивный белок в программу регулярных обследований.

Ранее было названо осложнение при родах, повышающее риск инфаркта и инсульта.