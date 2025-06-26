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Найден главный белок, защищающий от переломов костей

IJBM: белок агрин сохраняет костную массу и помогает избегать переломов
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Shutterstock/Studio Romantic

Белок агрин может играть ключевую роль в сохранении костной ткани и защите от переломов. К такому выводу пришли исследователи из стоматологической школы Университета Сан-Паулу в Рибейран-Прету (Бразилия). Результаты исследования опубликованы в International Journal of Biological Macromolecules (IJBM).

До недавнего времени агрин был известен как молекула, участвующая в регенерации сердечной мышцы и формировании хрящей. Группа ученых под руководством профессора Марсио Белоти решила выяснить, какую роль этот белок может играть в костной системе. Исследователи сосредоточились на остеоцитах — клетках, которые формируются из остеобластов и участвуют в поддержании структуры костной ткани.

Чтобы изучить действие агрина, исследователи использовали генетически модифицированных мышей. Им искусственно «отключили» выработку белка — но только в остеоцитах, не затрагивая другие органы. По словам ученых, полное отсутствие агрина в организме вызывает серьезные нарушения дыхания и гибель сразу после рождения. Такой подход позволил оценить влияние именно на кости, исключив другие факторы.

Результаты удивили ученых — у животных, лишенных агрина в костных клетках, наблюдалось значительное снижение костной массы и плотности — примерно на 30%. Изменился и химический состав костной ткани. Кости стали более пористыми, менее прочными и неспособными выдерживать интенсивные нагрузки. В частности, для их разрушения требовалось на 15% меньше усилий, чем в норме.

Ученые также подтвердили, что агрин вырабатывается не только остеобластами, но и зрелыми остеоцитами. Его отсутствие нарушает нормальный обмен между остеобластами и остеокластами — клетками, которые формируют и разрушают костную ткань. Это вносит дисбаланс в процесс обновления кости и ускоряет ее разрушение.

По словам профессора Белоти, агрин может стать перспективной мишенью для новых методов лечения остеопороза и других заболеваний скелета.

Ранее ученые предупредили мужчин о хрупкости их костей.

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