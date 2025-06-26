На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, с каким уровнем сахара в крови люди живут дольше

PNAS: высокий уровень сахара в крови после еды связали с сокращением жизни
close
Shutterstock

Сильное повышение уровня глюкозы в крови после приема углеводов может указывать на риск преждевременного летального исхода. К такому выводу пришли ученые из Университета Тохоку в Японии. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS Nexus.

Исследователи на протяжении двух десятилетий наблюдали за состоянием здоровья почти тысячи человек. Добровольцы каждые четыре года проходили тест на толерантность к глюкозе. Этот стандартный метод позволяет оценить, как организм справляется с переработкой сахара: уровень глюкозы измеряется натощак и спустя 120 минут после приема сладкого напитка.

Анализ показал: чем выше уровень сахара в крови спустя час после глюкозной нагрузки, тем выше риск смерти — даже после поправок на возраст, наличие лишнего веса и вредных привычек.

Особое внимание ученые уделили данным 595 участников с нормальным обменом глюкозы, у которых не был диагностирован диабет. «Критическим» оказалось повышение уровня глюкозы в крови до 170 мг/дл через час после употребления сладкого. Среди людей, у которых показатели не превышали этот порог, почти 80% оставались живы спустя 20 лет после окончания исследования. В группе с более высоким уровнем глюкозы — в живых осталось менее половины испытуемых.

Также ученые выяснили, что участники с низкими значениями глюкозы реже умирали от болезней сердца и онкологических заболеваний.

«Даже в пределах нормальных показателей глюкозы есть определенные значения, при которых риск ранней смерти снижается», — отметил ведущий автор работы, доктор Дзюнта Имаи.

Ранее врач рассказала, какая каша лучше всего подходит диабетикам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами