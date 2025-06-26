Названа основная проблема российской фармацевтики

Финансирование ранних разработок — это основная проблема в российской фарме, рассказал гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев в интервью «Газете.Ru» на полях ПМЭФ-2025.

«Веществ — кандидатов на лекарство сейчас уже найдено много. И наступает момент, когда из этого вещества надо пробовать сделать лекарство. И тут система буксует. Сейчас государство задумалось над этим, у нас был соответствующий разговор на самом высоком уровне. В ходе общения с президентом России в середине мая мы высказывали такую обеспокоенность, внесли предложение о донастройке некоторых существующих программ господдержки», – рассказал Игнатьев.

По его словам, сейчас готовится новая программа, которая позволит довести больше проектов до рынка.

«Риски мы берем на себя. Нам надо понять, можно ли из этой идеи, которая пока представлена на бумаге, сделать таблетку или инъекцию, вещество для ингаляций? Ведь необходимо, чтобы вещество не рассыпалось, сохраняло свойства в течение продолжительного времени, которое определяет в последующем срок годности этого препарата. И дальше еще длинный путь: доклинические исследования, клинические и т.д.»,-— рассказал Игнатьев.

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