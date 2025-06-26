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У младенцев и людей с болезнью Альцгеймера в мозге нашли сходство

BC: у младенцев и людей с болезнью Альцгеймера в мозге повышен уровень тау-белка
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Shutterstock

Ученые нашли биологическое сходство между новорожденными детьми и пациентами с болезнью Альцгеймера. У обеих групп в мозге повышен уровень фосфорилированного тау-белка p-тау217 — ключевого биомаркера заболевания. Это показало исследование, опубликованное в журнале Brain Communications (BC).

Ученые проанализировали образцы крови более 400 человек, включая здоровых младенцев, недоношенных детей, взрослых, пожилых людей и пациентов с болезнью Альцгеймера. У новорожденных уровень p-тау217 оказался выше, чем у людей с тяжелым нейродегенеративным заболеванием.

Также ученые обнаружили, что, в отличие от пациентов с болезнью Альцгеймера, у младенцев повышение p-тау217 не было связано с патологическим накоплением бета-амилоида или формированием токсичных тау-клубков в мозге. Как предполагают авторы работы, у новорожденных этот белок участвует в формировании мозга, стимулируя рост нейронов и формирование нейронных связей в критический период развития.

Исследование подтвердило: чем раньше ребенок появляется на свет, тем выше уровень p-тау217, что указывает на его возможную роль в ускоренном созревании мозга в условиях преждевременных родов.

По мнению авторов, открытие может пролить свет на то, почему у младенцев тау-белок не вызывает разрушительных последствий. В будущем это знание может помочь создать новые стратегии лечения болезни Альцгеймера, основанные на механизмах естественной «защиты» мозга, работающей у новорожденных.

«Если мы поймем, как младенческий мозг контролирует тау-белок и почему эта способность утрачивается с возрастом, мы сможем использовать эти механизмы для борьбы с болезнью Альцгеймера», — отметили исследователи.

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