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Инъекции для похудения разрушают поджелудочную, предупредили ученые

The Guardian: сотни британцев заболели панкреатитом из-за Оземпика и аналогов
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Alones/Shutterstock/FOTODOM

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств (MHRA) начало масштабное расследование после получения сотен сообщений о случаях острого панкреатита у пациентов, принимающих популярные препараты класса ГПП-1 (агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1), включая «Мунджаро», «Оземпик» и «Вегови». Особую тревогу вызывает тот факт, что некоторые из этих случаев привели к летальному исходу. Об этом сообщает газета The Guardian.

Согласно данным системы мониторинга «Желтые карточки», только в 2025 году было зарегистрировано 101 сообщение о панкреатите у пациентов, принимавших тирзепатид («Мунджаро»), и 22 случая среди пользователей семаглутида («Оземпик» и «Вегови»). В общей сложности с момента начала наблюдений набралось около 400 подобных сообщений, причем почти половина из них касается препарата «Мунджаро».

«Мы отмечаем четкую корреляцию между ростом популярности этих препаратов и увеличением числа сообщений о побочных эффектах», — заявил представитель MHRA.

Особое внимание регуляторов привлекает тот факт, что в инструкциях к препаратам панкреатит указан как «редкий» побочный эффект, встречающийся примерно у одного пациента из ста.

В ответ на тревожную статистику MHRA инициировало совместное исследование с Genomics England, направленное на выявление возможных генетических факторов риска. Участникам исследования, госпитализированным с острым панкреатитом на фоне приема препаратов ГПП-1, предложат предоставить образцы слюны для детального анализа.

Медики настоятельно рекомендуют пациентам, испытывающим сильные боли в животе, тошноту или лихорадку на фоне приема этих препаратов, немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Великобритании 80 человек ушли из жизни после инъекций лекарств для лечения диабета и похудения.

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