Более 80 британцев ушли из жизни после приема Оземпика и его аналогов

Daily Mail: 82 британца скончались после применения Оземпика и его аналогов

В Великобритании к январю 2025 года зафиксировано 82 случая смертельных исходов, связанных с применением препаратов для лечения диабета и похудения, таких как «Оземпик» и «Мунджаро». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

По данным издания, 18 человек умерли после применения Мунджаро (действующее вещество — тирзепатид), 29 — после использования Оземпика, Вегови и Ребелсаса (семаглутид). Причиной еще 35 летальных исходов стала Саксенда и Виктоза (лираглутид).

Отмечается, что такие препараты относятся к классу агонистов рецепторов (АР) глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Они замедляют опорожнение желудка, подавляют высвобождение глюкагона и стимулируют выработку инсулина, тем самым снижая уровень глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом второго типа.

Ранее исследования показали, что инъекции для похудения могут спровоцировать ряд побочных эффектов, включая желчнокаменную болезнь, панкреатит, дистрофию внутренних органов и депрессию.

Медицинские эксперты, включая членов Европейского общества неотложной медицины, требуют ужесточения контроля за назначением этих препаратов. Главный специалист по безопасности MHRA Эллисон Кейв подчеркнула, что решение о применении этих средств должно быть принято совместно с лечащим врачом, с учетом всех рисков и преимуществ.

Ожидается, что в ближайший год число пациентов, применяющих Оземпик и его аналоги, в Великобритании может удвоиться и достичь полумиллиона.

Ранее стало известно истинное происхождение Оземпика.