Названы гены, которые повышают риск возникновения зависимостей

Современные исследования показывают, что развитие наркозависимости обусловлено не только химическим воздействием наркотиков, социальными, психологическими факторами, но и генетикой. Учеными были открыты пять генов, которые связаны с повышенными рисками развития зависимостей у человека, рассказала «Газете.Ru» младший генетик Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Анастасия Сивакова.

«Гены AS3MT, MUC7, DGKI и другие маркеры, такие как rs73229090 (EPHX2), связаны с повышенной вероятностью употребления наркотиков и алкоголя, а также с формированием синдрома зависимости у подростков. Эти данные помогают лучше понять механизмы возникновения зависимости и разрабатывать более эффективные методы профилактики и лечения», — отметила генетик.

Также был выявлен ген DRD2, кодирующий дофаминовый рецептор 2. Он играет ключевую роль в системе вознаграждения мозга.

«Мутации в этом гене могут приводить к «синдрому недостатка вознаграждения» — состоянию, при котором снижается уровень дофамина, и человек ищет внешние стимулы (наркотики, азартные игры, пищу) для улучшения самочувствия. Это способствует развитию импульсивности и аддиктивного поведения», — отметила специалист.

Наркотическая зависимость — это сложное хроническое заболевание, которое требует комплексного подхода к профилактике и лечению. Современная наука активно изучает природу зависимости, разрабатывает новые методы диагностики и терапии.

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