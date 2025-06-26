проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы гены, которые повышают риск возникновения зависимостей

Генетик Сивакова: пять генов ответственны за появление зависимостей

close
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Современные исследования показывают, что развитие наркозависимости обусловлено не только химическим воздействием наркотиков, социальными, психологическими факторами, но и генетикой. Учеными были открыты пять генов, которые связаны с повышенными рисками развития зависимостей у человека, рассказала «Газете.Ru» младший генетик Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Анастасия Сивакова.

«Гены AS3MT, MUC7, DGKI и другие маркеры, такие как rs73229090 (EPHX2), связаны с повышенной вероятностью употребления наркотиков и алкоголя, а также с формированием синдрома зависимости у подростков. Эти данные помогают лучше понять механизмы возникновения зависимости и разрабатывать более эффективные методы профилактики и лечения», — отметила генетик.

Также был выявлен ген DRD2, кодирующий дофаминовый рецептор 2. Он играет ключевую роль в системе вознаграждения мозга.

«Мутации в этом гене могут приводить к «синдрому недостатка вознаграждения» — состоянию, при котором снижается уровень дофамина, и человек ищет внешние стимулы (наркотики, азартные игры, пищу) для улучшения самочувствия. Это способствует развитию импульсивности и аддиктивного поведения», — отметила специалист.

Наркотическая зависимость — это сложное хроническое заболевание, которое требует комплексного подхода к профилактике и лечению. Современная наука активно изучает природу зависимости, разрабатывает новые методы диагностики и терапии.

Ранее было названо опасное для печени количество молока в пожилом возрасте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами