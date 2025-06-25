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Названо опасное для печени количество молока в пожилом возрасте

Врач Дианова: больше трех с половиной стаканов молока в неделю повышают риск рака печени

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Чрезмерное употребление молока может повысить риск рака печени у людей старше 60 лет, рассказала «Газете.Ru» директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Современные исследования показывают, что чрезмерное употребление молока (больше трех с половиной стаканов в неделю), особенно жирного (более 3,6% жирности), может повысить риск рака печени у людей старше 61,5 года. Это значит, что молоко не всегда полезно, несмотря на рекомендацию пить около 500 мл молока в неделю. Чтобы снизить риски, стоит отказаться от этого напитка», – рассказала врач.

Если вы хотите отказаться от молока, врач советует сокращать потребление постепенно.

«Начните с уменьшения количества выпитого молока. Например, замените обычное молоко на растительное утром или в кофе. Постепенно уменьшайте использование молока в кашах, йогуртах и других блюдах. Еще пробуйте растительные альтернативы. Вместо коровьего молока можно использовать соевое, миндальное, овсяное или рисовое. Они также могут быть полезны и вкусны. Важно выбирать продукты без добавленного сахара. Попробуйте добавлять растительное молоко в каши, смузи или выпечку. Используйте ореховые пасты или семена чиа для получения дополнительного кальция и полезных жиров. Можно приготовить вкусные десерты на основе растительного молока», — заключила доктор.

Ранее врач назвал первые признаки межпозвоночных грыж.

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